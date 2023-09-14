قررت وزارة البيئة المصرية، مساء يوم الأربعاء، رفع حالة التأهب بمحميات جنوب سيناء إثر تعرض مواطنة مصرية لهجوم من سمكة قرش أسفر عن إصابتها.

وهجمات أسماك القرش تحدث في مصر، لكن على فترات متباعدة بعض الشيء، وكان من بينها هجوم في يونيو الماضي أسفر عن وفاة مواطن روسي، وكذلك حادث في يوليو من العام الماضي أدى إلى وفاة سائحتين.

ووفق بيان لوزارة البيئة الأربعاء، فقد تقرر غلق شاطئ في مدينة دهب بجنوب سيناء إثر تعرض المواطنة لهجوم القرش لحين تقييم الموقف. لكن الوزارة لم تذكر اسم الشاطئ.

وأفادت الوزارة بأن الحالة الصحية للمواطنة المصابة مستقرة بعد إجراء الإسعافات الأولية لها.

ووجهت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بتشكيل لجنة عاجلة لتقييم الموقف ومعرفة أسباب هجوم سمكة القرش وتمشيط الشاطئ.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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