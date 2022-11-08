وقعت مصر عقد لإدارة وتشغيل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع الممتد ما بين "العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح" مع تحالف شركات "دويتشه بان" الألمانية و"السويدي إليكتريك"‏ المصرية، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري يوم الثلاثاء.

‏ويمتد العقد لـ 15 عام قابلة للتجديد لفترة مماثلة، على ألا تقل نسبة العمالة المصرية عن 90% من إجمالي عدد العاملين بعملية التشغيل لنقل الخبرات لهم، وفق البيان.

وكشف وزير النقل المصري كامل الوزير أن الشركة الألمانية ستقوم بتشغيل الشبكة بخطوطها الثلاثة لتقليل مشكلات التداخل وذلك من خلال نموذج إدارة وتشغيل جديد نظير الحصول على نسبة من الإيرادات، وفق ما نقله البيان.

وتم توقيع العقد خلال قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بمصر.

ماذا نعرف عن دويتشه بان؟

(بحسب بيان مجلس الوزراء)

الشركة الألمانية تقوم بتشغيل جميع خطوط سكك حديد ألمانيا، بإجمالي طول 35 ألف كم، كما تشغل عدد كبير من خطوط السكك الحديدية في بعض دول العالم.

هي الأكبر في مجال شركات إدارة وتشغيل خطوط القطارات في أوروبا، ومن ضمن الشركات الكبرى المماثلة على مستوى العالم.

يتبعها أكثر من 500 شركة فرعية في مجالات السكك الحديدية، ونقل البضائع وإدارة البنية التحتية ذات الصلة بالقطارات الكهربائية.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا