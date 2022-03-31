تبدأ مصر من يوم الجمعة الموافق 1 أبريل تطبيق عدة قرارات تيسيرية تتعلق بدخول السائحين للبلد لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على السياحة الوافدة، التي تسهم بنحو 15% من الناتج الاقتصادي.

وتتضمن تلك التيسيرات، بحسب بيان من مجلس الوزراء الأربعاء، الموافقة ولأول مرة على منح الأجانب القادمين إلى البلاد تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول شريطة حملهم تأشيرات دخول لدول اليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وبريطانيا ودول منطقة "شنجن" على جوازات سفرهم وعلى أن تكون سارية ومستخدمة من قبل.

كما تمت الموافقة على منح رعايا دول جنوب أفريقيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وجورجيا، وأذربيجان القادمين للبلاد بشكل فردي (لأول مرة) تأشيرات دخول اضطرارية من منافذ الوصول.

كما سيتم منح القادمين إلى موانئ ومطارات محافظة جنوب سيناء (الحاصلين على ختم زيارة منطقة خليج العقبة وسانت كاترين) تأشيرة سياحية لمدة 15 يوم تسمح بالتواجد في شرم الشيخ، وطابا، ودهب، ونويبع، وسانت كاترين لرعايا 6 دول هي تركيا، وباكستان، والهند، والصين، والمغرب، والجزائر شريطة تقديم تذكرة وصول وعودة، وحجز فندقي مؤكد، وحملهم النقد الكافي بما لا يقل عن ألفي دولار أو بطاقة ائتمانية.

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(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)