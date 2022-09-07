قالت وزارة الصحة المصرية، في بيان مساء الأربعاء، إنها رصدت أول حالة إصابة بجدري القرود في مصر.

وأضافت الوزارة أن الحالة تعود لرجل مصري يبلغ من العمر 42 عام، ولديه إقامة بإحدى الدول الأوروبية ومن المترددين عليها، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف الحالة خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة وتم عزله في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل.

وأشارت إلى أن المصاب حالته العامة مستقرة، وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع الأشخاص المخالطين له.





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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