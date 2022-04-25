وقعت مصر مذكرتي تفاهم ستقوم بموجبها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) الإماراتية بتطوير محطات لإنتاج الهيدورجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر المتوسط في مصر بالاشتراك مع شركة "حسن علام للمرافق" الذراع الاستثماري لمجموعة حسن علام القابضة المصرية.

وبموجب مذكرتي التفاهم، سيجري تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر على مراحل تمتد حتى عام 2030، لإنتاج ما يصل إلى 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا، من خلال محللات كهربائية بقدرة 4 جيجاوات، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري يوم الأحد.

ولم يذكر البيان قيمة مذكرتي التفاهم، أو تكلفة إنشاء محطات الهيدروجين.

و"مصدر" هي شركة مملوكة بالكاملة لشركة مبادلة للاستثمار (أحد الصناديق السيادية التابعة لإمارة أبوظبي)، وتعمل في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية.

وتأسست حسن علام القابضة عام 1936 وهي تعمل في مجالات الهندسة والمقاولات، بحسب موقعها الإلكتروني.

ووقع على مذكرتي التفاهم كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "مصدر" وشركة "حسن علام للمرافق"، ذراع الاستثمار والتطوير لمجموعة حسن علام القابضة.

(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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