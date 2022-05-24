اتفقت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" مع شركة بي بي البريطانية على بدء مرحلة التصميم مشروع للهيدروجين في المملكة المتحدة ودراسة مشروع مماثل في أبوظبي، وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي يوم الثلاثاء.

ويعد المشروع "اتش تو تيسايد" الاستثمار الأول لشركة أدنوك في المملكة المتحدة.

كما اتفقت الشركتان على إجراء دراسة جدوى مشتركة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون في أبوظبي، وفقا للبيان الذي لم يذكر تفاصيل كقيمة التعاقد او تكلفة المشروعين.

وأضاف البيان أن شركة مصدر الإماراتية (أبوظبي لطاقة المستقبل) وبي بي ستبحثان عن تعاون محتمل في مشروع للهيدروجين الأخضر في تيسايد تنفذه بي بي من محطات الرياح.

وستشمل توسعة الشراكة الإماراتية-البريطانية بين شركة مصدر وبي بي وأدنوك استكشاف فرص إنتاج وقود الطائرات المستدام من الهيدروجين والغاز المستخلص من النفايات في أبوظبي.

وكان وزير الطاقة الإماراتي قد صرح في 10 مايو لقناة العربية أن بلاده تستهدف الاستحواذ على حصة سوقية بنحو 25% من السوق العالمي للهيدروجين بحلول 2040 – 2050، ولكن ذلك يتوقف على الأبحاث مع عدة دول ولا ينحصر بجهود الإمارات في هذا المجال.

نبذة عن أدنوك

تأسست أدنوك عام 1971، وهي تابعة لحكومة أبوظبي ومسؤولة عن جميع عمليات إنتاج النفط والغاز في الإمارة، بحسب موقعها الإلكتروني، وتزيد القدرة الإنتاجية للشركة عن 3.5 مليون برميل نفط يوميا، و10.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، بحسب موقعها الإلكتروني أيضا.

نبذة عن مصدر

تأسست شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، عام 2006، تعمل في الطاقة المتجددة والتطوير العمراني المستدام، وهي مملوكة بالكامل لشركة "مبادلة للاستثمار" الإماراتية (شركة استثمار سيادية مملوكة لحكومة أبو ظبي).

نبذة عن بي بي

هي شركة بريطانية، تأسست عام 1909 وتعمل في استكشاف وإنتاج النفط والغاز ومقرها لندن.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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