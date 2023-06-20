وافق مساهمو بنك إتش إس بي سي عُمان على حل البنك والاندماج مع بنك صحار الدولي العُماني، وفق إفصاح من البنك الأول منشور على بورصة مسقط يوم الثلاثاء.

تأتي الصفقة وسط نشاط لعمليات الاندماجات والاستحواذات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ العام الماضي.

وفيما لم يكشف البنك عن قيمة الصفقة، لكنه توقع اكتمال الاندماج في 17 أغسطس القادم، على أن يكون صحار الدولي هو الجهة الناتجة عن الاندماج وفق الشروط المنصوص عليها، وفق البيان.

لكن البنك أشار إلى أن موعد الاندماج يظل خاضع إلى جميع الخطوات والإجراءات الرسمية التي يتم استكمالها.

وفي نوفمبر 2022، أعلن بنك إتش إس بي سي عُمان وبنك صحار الدولي العُماني إبرام اتفاقية اندماج مُلزمة.

وبنك صحار الدولي، الذي تأسس عام 2007، هو ثالث أكبر بنك في البلاد من حيث إجمالي الأصول.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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