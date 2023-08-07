أعلنت شركة "مدينة مصر للإسكان والتعمير" للتطوير العقاري المصرية، يوم الاثنين، إطلاق ذراع جديدة لها هي "Madinet Masr Innovation Labs" والمتخصصة في ابتكار حلول ومنتجات لتطوير السوق العقاري في مصر، وأطلقت الذراع بدورها منصة "طوبة" لتتيح للعملاء نظام مرن لسداد قيمة الوحدات السكنية.

وستعمل الذراع الجديدة على تقديم منصات رقمية وتسويقية، بهدف تغيير مفهوم طريقة شراء العقار وامتلاكه وبيعه، وكذلك تقديم حلول متطورة وطرح منتجات عقارية تناسب احتياجات العملاء، وفق بيان لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير الاثنين.

ما هي منصة طوبة؟

(وفق بيان الشركة وتصريحات لرئيسها التنفيذي)

- هي تطبيق للموبايل، يقدم للعملاء نظام مرن لسداد قيمة الوحدة السكنية.

- تتيح للعميل اختيار طريقة الدفع التي تناسبه، عن طريق تقسيم العقار لوحدة قياس مبسطة تسمى "طوبة"، واختيار عدد الوحدات (الطوب) التي يرغب في سداد قيمتها وموعد السداد، واختيار وقت استكمال قيمة العقار والإطلاع على رصيد الطوب الذي يمتلكه دون الحاجة إلى زيارة الشركة.

- يتيح نظام المنصة فترة سداد تصل إلى 10 سنوات حسب حاجة العميل، دون التقيد بموعد محدد شهري أو ربع سنوي لسداد باقي قيمة العقار، وبدون شيكات بنكية.

- تهدف المنصة لحل مشكلات الأقساط، حيث تتيح للعميل سداد أي قدر من الأموال واقتناء الوحدة السكنية بدون الالتزام بجدول زمني، بشرط سداد قيمة محددة بنهاية العام، وبحيث يبدأ التعاقد بسداد قيمة 15% من ثمن الوحدة كمقدم، وفق ما قاله عبد الله سلام الرئيس التنفيذي للشركة خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين.

- من المقرر أن يبدأ تطبيق نظام طوبة الجديد في واحدة من مراحل مشروع شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير "سراي" في القاهرة الجديدة.

- ستوفر الشركة لمطورين عقاريين آخرين في السوق المصري إمكانية استخدام منصة طوبة، وفق سلام.

(إعداد: صفية منير، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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