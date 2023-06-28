أعلنت شركة "تويوتا تسوشو" اليابانية يوم الأربعاء عن بناء محطة شمسية في السعودية مع "توتال إنرجيز" الفرنسية و"شركة الطاقة المتجددة" السعودية.

وأضافت الشركة اليابانية في بيان أنه من المتوقع تشغيل المحطة تجاريا في مارس 2025.

وستبلغ طاقة المحطة الإنتاجية 119 ميجاواط وسينفذ المشروع الذي يقع في وادي الدواسر -جنوب الرياض- وفق نظام المنتج المستقل لبيع الكهرباء.

وتمتلك شركة تويوتا تسوشو 40% من المشروع و"توتال إنرجيز" 40% فيما تبلغ حصة شركة الطاقة المتجددة السعودية التابعة لمجموعة الزاهد السعودية نسبة 20% في المشروع.

وتقدر تكلفة المشروع -الذي ستشارك في بنائه وتملكه وتشغيله الشركات الثلاث- بـ 100 مليون دولار تقريبا، بحسب بيان الشركة اليابانية.

تستهدف السعودية -وهي أكبر مُصدر للنفط في العالم تنويع الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء محليا، وأن تشكل مصادر الطاقة المتجددة ما يقارب 50%؜ من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا