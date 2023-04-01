* تم نشر القصة يوم 1 أبريل وتحديث موقعها على زاوية يوم 3 أبريل

أعلنت مجموعة طيران الإمارات السبت، إطلاق ذراعها للرحلات البحرية Emirates Sealine حيث تخطط لإطلاق أول رحلة في أبريل 2024.

وقالت المجموعة في بيان بالإنجليزية عبر موقعها يوم السبت، إنها ستضخ مليارات الدولارات لشراء 10 سفن سياحية أولية.

وأثار مقطع فيديو شاركته طيران الإمارات عبر تويتر، لإبحار سفينة تحمل شعار المجموعة في دبي جدل واسع يوم الجمعة، فيما وصفته وسائل إعلام محلية بأنه ربما يكون "كذبة أبريل".

وقالت الشركة المعروفة بتقديم خدماتها في الجو والبر إنها "ستبحر الآن عبر البحار السبعة مع ذراعها البحري الذي تم إطلاقه حديثا Emirates Sealine".

ووفقا للبيان "من المقرر أن تنطلق الرحلة البحرية الأولى من ميناء دبي في 1 أبريل 2024 - حيث سيكون ميناء كراتشي أول ميناء للاتصال - وهذا يعود إلى أول رحلة طيران لشركة الطيران في أكتوبر 1985".

وسيتم إتاحة جداول الرحلات وفتح الحجوزات اعتبارا من 31 يونيو، وسترسو سفن طيران الإمارات "سي لاين" في موانئ الرحلات البحرية الرئيسية، حسب البيان.

وطيران الإمارات تابعة لمجموعة الإمارات والتي تشمل دناتا، وهي شركة توفر خدمات الطيران والشحن وتموين الطائرات في الإمارات. وقامت طيران الإمارات من قبل بنشر أخبار غير حقيقية في الأول من أبريل بغرض المزح.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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