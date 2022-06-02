تخطط مجموعة الفطيم الإماراتية ضخ استثمارات قيمتها 700 مليون إلى مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي للمجموعة أثناء لقائه مع رئيس الوزراء المصري مساء الأربعاء.

وقال عمر عبد الله الفطيم أن المجموعة تعمل على توسيع استثماراتها بمصر "برغم التحديات" بحسب بيان مجلس الوزراء صدر اليوم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وإعداد "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وجار طرحها للحوار المجتمعي، تمهيدا لتنفيذها إضافة للتواصل المباشر مع المستثمرين.

وتعمل ماجد الفطيم في مصر منذ 40 عام في قطاعات متنوعة بين مراكز التسوق والتجزئة والفنادق والمجمعات السكنية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصلyasmine.saleh@lseg.com)

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