قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المصرية إن مبيعاتها التعاقدية خلال النصف الأول من العام فاقت ضعف ما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 3.3 مليار جنيه (172.3 مليون دولار).

وارتفع صافي ربح الشركة خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2022 إلى 236.9 مليون جنيه (12.4 مليون دولار) بزيادة طفيفة بلغت 1.4% على أساس سنوي.

فيما قفزت الإيرادات نصف السنوية بنسبة 101% إلى 1.8 مليار جنيه (93.9 مليون دولار) مقابل 890.5 مليون جنيه (46.5 مليون دولار) خلال الفترة المقارنة.

الربع الثاني من العام

أما في الربع الثاني، فتراجعت صافي أرباح الشركة قليلا بنسبة 0.9% لتبلغ 116.7 مليون جنيه (6 مليون دولار) رغم ارتفاع الإيرادات الفصلية 120.3% إلى 972.3 مليون جنيه (50.8 مليون دولار).

وارتفع حجم مبيعات الشركة التعاقدية إلى نحو 1.8 مليار جنيه (93.9 مليون دولار) بزيادة 122.8% على أساس سنوي في الربع الثاني.

خلفية:

هي من أقدم شركات التطوير العقاري في مصر وتأسست عام 1959.

مدرجة بالبورصة المصرية، وتعمل في نشاط العقارات السكنية والإدارية وبيع الأراضي.

تولت بناء معظم حي مدينة نصر في القاهرة ولديها محفظة أراضي تبلغ 9 مليون متر مربع.

قرار مرتقب من الجمعية العمومية

وستجتمع الجمعية العمومية للشركة في 16 أغسطس للبت في عرض الاستحواذ المقدم من سوديك المملوكة للدار العقارية الإماراتية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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