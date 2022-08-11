تأهلت عروض شركتي مبادلة للاستثمار المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي وشركة الطاقة البرازيلية رايزن للمرحلة الأخيرة من مفاوضات الاستحواذ على مشروع بي بي بانجي المشترك للإيثانول، ثالث أكبر مصنع لقصب السكر في العالم.

ونقلت رويترز يوم الأربعاء عن مصدر مطلع قوله إن الشركة فضلت مفاوضة كلا الشركتين بشكل مباشر في ظل الفارق الطفيف بين العرضين، وإن المفاوضات تجري مع الشركتين بالتوازي.

وبي بي بانجي هي شركة مشتركة بين بريتيش بتروليوم (بي بي) وشركة بانجي البرازيل، وتمتلك الشركة 11 وحدة إنتاج، بحسب رويترز.

وحال إتمام مبادلة الاستحواذ على بي بي بانجي سيكون المشروع الأول لها في مجال الإيثانول بالبرازيل. وقد تصل قيمة المشروع إلى 1.8 مليار دولار.

نبذة عن الشركتين

مبادلة للاستثمار: هي ذراع الاستثمار لحكومة أبوظبي، تبلغ قيمة أصولها 284 مليار دولار واستثماراتها موزعة في 6 قارات. تأسست الشركة في صورتها الحالية عام 2017 من اندماج شركة مبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك"، والشركة مقرها في أبوظبي، ولديها مكاتب في كل من لندن، وموسكو، ونيويورك، وبكين، بحسب موقعها الإلكتروني.

رايزن: تعمل في مجال الطاقة الحيوية وملكيتها مشتركة بين "رويال دتش شل" و"كوسان إس.إيه"، والشركة هي أكبر منتج للإيثانول في البرازيل، بحسب رويترز.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا