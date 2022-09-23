

سحبت شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية، عرضها للاستحواذ على حصة مسيطرة في مشغل برجر كينج بالبرازيل، فيما تتجه نحو صفقة استحواذ محتملة جديدة في شركة ألياف ضوئية إسكندنافية.



قالت شركة ZAMP البرازيلية العاملة في تشغيل مطاعم الوجبات السريعة، وتمتلك امتياز تشغيل برجر كينج في البرازيل، في بيان الجمعة، إن شركة مبادلة كابيتال الإماراتية، سحبت عرضها للاستحواذ على حصة ترفع ملكيتها إلى 50.1%.

كانت الشركة البرازيلية رفضت عرض مبادلة البالغ 7.55 ريال برازيلي (1.4 دولار) للسهم - الذي رأته أقل من تقييم مستشارها المالي البالغ بين 9.96 و13.47 ريال برازيلي - ما دفع مبادلة لزيادة سعر العرض إلى 8.31 ريال برازيلي للسهم، قبل الانسحاب.



يأتي هذا، فيما نقلت بلومبرغ، عن مصادر يوم الخميس، أن مبادلة تدرس شراء حصة في شركة جلوبال كونيكت Global Connect، وهي شبكة ألياف ضوئية تابعة لشركة "إي كيو تي" (EQT) والتي مقرها السويد، في صفقة قد تقدر بين 7 و 10 مليار دولار.

ومبادلة كابيتال هي شركة إدارة أصول تابعة لشركة مبادلة للاستثمار، الذراع الاستثماري لحكومة أبوظبي، بأصول قيمتها 284 مليار دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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