تخطط شركة تنمية معادن عمان، لطرح أسهمها في الأسواق المالية خلال الخمس سنوات المقبلة، وفق تصريحات رئيسها التنفيذي ناصر المقبالي لقناة سي إن بي سي، اليوم الخميس.

فماذا نعرف عنها؟

(بحسب الموقع الرسمي للشركة)

تأسست شركة تنمية معادن عمان، عام 2016 برأس مال قدره 100 مليون ريال عماني (260 مليون دولار) بشراكة بين جهاز الاستثمار العماني والشركة العمانية لتنمية للاستثمارات الوطنية (تنمية).

وتهدف الشركة إلى تنمية قطاع التعدين الواعد في السلطنة، وهي تمتلك 71% من شركة مزون للتعدين، التي تطور مشروع لتعدين النحاس والذهب.

وهي تشارك بحصة 40% في شركة مناجم للتعدين، التي تعمل على مشروع للاستكشاف والتنقيب عن المعادن وخاصة الذهب والنحاس في شمال عمان.

كما حصلت في أغسطس 2018 على 15% من أسهم شركة عمان للكروم، وتساهم أيضا في مشروع لإنتاج مادة "الجابرو" وهو نوع من الأحجار الصلبة.

وتسعى سلطنة عمان لتنمية قطاع التعدين، وزيادة مساهمته في الاقتصاد، وهي تعد قانون جديد للتعدين، للمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية لهذه الصناعة الناشئة.

وتشتهر عمان، بتعدين النحاس وصهره، وتمتلك إرث تعديني عمره 5 آلاف عام.

نبذة عن جهاز الاستثمار العماني وتنمية

جهاز الاستثمار العماني: تأسس عام 1980 ويستثمر في أكثر من 35 دولة ويحتفظ بنسبة 65% الى 85% من أصوله في الأصول المتداولة، ونسبة 15% الى 35% في الأسواق الخاصة غير المتداولة، ويعمل في 5 قطاعات بينها التعدين والعقارات واللوجيستيات، بحسب موقعه الإلكتروني.

تنمية: هي شركة حكومية تأسست عام 1998 وبلغ إجمالي الأصول التي تديرها أكثر من 235 مليون ريال عُماني (611 مليون دولار) في 2018.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير عبدالقادر رمضان، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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