قالت ليتوانيا، يوم السبت، إنها أوقفت كليا استيراد الغاز من روسيا، لتصبح بذلك أول دول أوروبية تتخلى عن واردات الغاز الروسية، بحسب عدة وسائل إعلام.

ويأتي تحرك ليتوانيا فيما تحاول الدول الأوروبية تخفيض اعتمادها على الغاز الروسي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وبعد إصرار موسكو مؤخرا على تلقي ثمن الغاز بالروبل.

وستعتمد ليتوانيا على استيراد الغاز المسال لتلبية احتياجاتها من الطاقة عن طريق محطة الضخ في ميناء كلايبيدا، والتي تم انشائها عام 2014 لتخفيض الاعتماد على الغاز الروسي.

(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا