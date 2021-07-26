منذ أن وعينا على الدنيا ولبنان في أزمة ما: استقالة حكومة، حرب، تفجير، اغتيالات...الخ. لكن هذه المرة يبدو أن البلد على شفير الإنهيار بحق. لماذا؟ أحمد فتيحة يحاول فهم ما يحدث مع د.جميل حمود، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة رفيق الحريري.

بودكاست زاوية حوار من إنتاج موقع زاوية عربي.

إعداد وتقديم أحمد فتيحة. تصميم كريستال أبو جودة، نور معتوق وجوناس راموس.

شكر خاص لدكتور محمد طربيه

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