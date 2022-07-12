بينما تعصف الاضطرابات بأسواق الأسهم وسط تضخم متصاعد وزيادة أسعار الفائدة تمكنت شركة كلارنا السويدية من اجتذاب تمويلات بقيمة 800 مليون دولار تضمنت تمويل من شركة مبادلة للاستثمار وهي صندوق سيادي إماراتي يدير أصول بقيمة 284 مليار دولار.

وتستفيد دول الخليج من الوضع الحالي الذي زادت فيه أسعار النفط وبالتالي ميزانيات الصناديق السيادية الخليجية.

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في 3 نقاط ... نبذة عن كلارنا

(وفقا لبيانات رسمية)

تأسست الشركة عام 2005 في ستوكهولم، وتقدم خدمات مدفوعات رقمية للشراء والتسوق الإلكتروني، لأكثر من 150 مليون مستخدم نشط.

تعمل الشركة في 45 دولة مع أكثر من 400 ألف شركة تجزئة مثل H&M و Sephora و IKEA.

انخفض تقييم الشركة بشكل كبير من 45.6 مليار دولار في يونيو 2021 ل 6.7 مليار دولار في يونيو 2022.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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