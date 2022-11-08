اكتشفت البحرين مخزونين جديدين للغاز الطبيعي في طبقات من الأرض واقعة تحت مخزوني "الخف" و"العنيزة" المنتجين للغاز الطبيعي في البلاد، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية يوم الثلاثاء.

جاء الكشف بعد تنفيذ عمليات الحفر التقييمية والاختبارات واستكمال حفر بئرين، والتي جاءت نتائجها مشجعة من حيث الكمية وفرص الإنتاج، وفق الوكالة.

لكن الوكالة لم تكشف المزيد حول الاحتياطيات المتوقعة للمخزونين.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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