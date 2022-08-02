تحولت شركة حديد الإمارات أركان إلى الربح خلال النصف الأول من العام الجاري، بدعم نمو الإيرادات بعد دمج شركتي "أركان لمواد البناء" و"حديد الإمارات" لتشكيل شركة "حديد الإمارات أركان".

ووفقا لبيانات مالية مرسلة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية يوم الثلاثاء، بلغ صافي ربح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من 2022 نحو 279.9 مليون درهم (76.2 مليون دولار) مقابل خسائر بقيمة 23.2 مليون درهم (6.3 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وشهدت الإيرادات نصف السنوية للشركة قفزة في أول 6 شهور من العام، لتسجل 4.6 مليار درهم (نحو1.3 مليار دولار) مقابل 418 مليون درهم (113.8 مليون دولار) نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء في تقرير مجلس إدارة الشركة -المرسل منفصلا لسوق أبوظبي- أن عملية الاندماج بين شركتي حديد الإمارات وأركان لمواد البناء اكتملت في أكتوبر 2021 ما ساهم في خلق أكبر شركة للحديد ومواد البناء في الإمارات، وأتاح تنوع جوهري في الإيرادات.

ووفقا للتقرير، بلغت أصول المجموعة بنهاية يونيو الماضي 12.17 مليار درهم (3.3 مليار دولار).

ومجموعة حديد الإمارات أركان تابعة للشركة القابضة العامة "صناعات"، التابعة بدورها لشركة "القابضة" (ADQ) المملوكة لحكومة أبوظبي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)



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