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تعتزم شركة قطر القابضة المملوكة لصندوق الثروة السيادي القطري، الاحتفاظ بحصتها في مجموعة لاغاردير التي تعمل في مجالي النشر والسفر البالغة 11.52%، وفقا لبيان للشركة نقلته وسائل إعلام يوم الأحد.
وكانت شركة فيفندي - التي تعمل في مجال الإعلام - قد زادت حصتها في لاغاردير لـ45.1% في ديسمبر وبعدها قررت أن تقوم بطرح عام أولي لأسهمها في لاغاردير.
(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)
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