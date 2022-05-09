تعتزم شركة قطر القابضة المملوكة لصندوق الثروة السيادي القطري، الاحتفاظ بحصتها في مجموعة لاغاردير التي تعمل في مجالي النشر والسفر البالغة 11.52%، وفقا لبيان للشركة نقلته وسائل إعلام يوم الأحد.

وكانت شركة فيفندي - التي تعمل في مجال الإعلام - قد زادت حصتها في لاغاردير لـ45.1% في ديسمبر وبعدها قررت أن تقوم بطرح عام أولي لأسهمها في لاغاردير.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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