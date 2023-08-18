واصل نادي الهلال السعودي تدعيم صفوفه في موسم انتقالات تاريخي لكرة القدم السعودية بالإعلان عن ضم حارس مرمى المنتخب المغربي ونادي إشبيلية الإسباني ياسين بونو لصفوفه.

"أتم مجلس إدارة شركة نادي الهلال إجراءات التوقيع مع حارس منتخب المغرب وفريق إشبيلية الإسباني "ياسين بونو"؛ بعقد يمتد لثلاثة مواسم رياضية؛ وذلك حتى عام 2026،" بحسب بيان نشره نادي الهلال على موقعه مساء الخميس.

وكان الهلال قد أعلن صفقة تاريخية قبل أيام بضم نيمار، قائد منتخب البرازيل ونجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولم يعلن الهلال السعودي أو إشبيلية الإسباني قيمة الصفقة، إلا أن وسائل إعلام إسبانية وأوروبية قدرت قيمتها بما يعادل 21 مليون يورو يدفعها الهلال لإشبيلية مقابل انتقال بونو.

فيما يحصل الحارس على 12 مليون يورو كراتب سنوي، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف راتبه عند انضمامه لإشبيلية البالغ 4 مليون يورو سنويا.

وأصبح بونو سادس المنضمين للهلال هذا الصيف، بعد البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي، والبرازيلي مالكوم القادم من زينيت سان بطرسبرج الروسي، والسنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي الإنجليزي، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو الإيطالي، والبرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي.

وما زال الهلال يسعى لضم المزيد من الصفقات قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية في المملكة سبتمبر المقبل.

وتشير تقارير صحفية عن احتمالية ضم المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش من فولهام الإنجليزي.

ويبلغ بونو من العمر 32 عام وبدأ مشواره مع كرة القدم في صفوف الوداد المغربي قبل أن يرحل إلى إسبانيا عام 2012. ولعب في إسبانيا لأندية أتليتكو مدريد، ريال سرقسطة وجيرونا.

وكان بونو قد تألق مع المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم 2022 في قطر وقاد المغرب للوصول إلى الدور نصف النهائي واحتلال المركز الرابع للمرة الأولى في تاريخ أي منتخب عربي أو إفريقي.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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