أعلنت شركة فيليب موريس مصر بدء الإنتاج في مصر باسم جديد بعدما حصلت على رخصة للتصنيع هذا العام، بحسب بيان الأربعاء.

وتنتج فيليب موريس سجائر "مارلبورو وميرت وL&M" لدى الشركة الشرقية الحكومية التي تمتلك منفردة مصانع في مصر، والتي ستظل تصنع منتجات فيليب موريس حتى انتهاء مخزونات الخام لديها.

وقالت فيليب موريس مصر: "الشركة الشرقية للدخان ستستمر في تصنيع جميع منتجات فيليب موريس من السجائر لحين انتهاء مخزونها من مواد الإنتاج والخامات اللازمة لتصنيع هذه الأنواع، على أن تبدأ بعد ذلك الشركة المتحدة للتبغ في عملية التصنيع".

وسينتج عن ذلك تغيير اسم المُصنع المطبوع على كافة منتجات فيليب موريس مصر إلى "صنع في مصر بالشركة المتحدة للتبغ"، وفقا للبيان.

رخصة جديدة

حصلت المتحدة للتبغ على رخصة لتصنيع السجائر التقليدية والإلكترونية، بطاقة إنتاجية مليار سيجارة سنويا، بعدما طرحت هيئة التنمية الصناعية الحكومية مزايدة لبيع رخصة للمرة الأولى لتكسر احتكار الشركة الشرقية الحكومية للصناعة.

ولم يتقدم للمزايدة سوى شركة المتحدة، سواء في أول طرح للمزايدة في أول 2021 أو عندما أعادت الهيئة طرحها نهاية نفس العام.

فيما لم تعلن الشركة أو الحكومة عن قيمة الرخصة.

وتساهم الشركة الشرقية في الشركة المتحدة – صاحبة الرخصة الجديدة – بنسبة 24%، بحسب بيانات الشركة الشرقية ولا تزال تملك الشرقية حق تصنيع السجائر الشعبية كليوباترا، بحسب كراسة شروط المزايدة، والتي نصت على أن الشركة الشرقية لها الحق في التملك بنسبة تصل لـ 24% في الشركة الحاصلة على رخصة إنتاج السجائر.

وقالت فيليب موريس، إنه : "لا تغيير في أسعار المنتجات أو جودتها أو شكل العبوات.. ومستمرون في تلبية كافة احتياجات السوق".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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