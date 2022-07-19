عاد فيروس ماربورغ - الذي انتشر لأول مرة في الستينات -إلى الواجهة بعد وفاة شخصين في غانا ووضع 98 آخرين في الحجر الصحي، حسبما نقلت بي بي سي الثلاثاء.

وتزداد المخاوف من تفشي الفيروس، الذي تسبب في وفاة أكثر من 200 شخص في أنغولا عام 2005.

وهذا أبرز ما نعرفه عنه:

(وفقا لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكي ووسائل إعلام )

- هو من فئة فيروس إيبولا القاتل.

- ظهر لأول مرة في عام 1967 وانتشر بين القرود ثم حيوانات أخرى كالخفاش.

- تنتقل العدوى عن طريق اما التعامل مع الحيوانات المصابة الحية أو الميتة أو عن ملامسة جلد أو سوائل جسم مصاب.

- هو مرض شديد العدوى.

- يسبب الحمى وآلام العضلات والإسهال والقيء.

- يؤدي في كثير من الحالات لفقدان دم شديد والوفاة بعد 8 - 9 أيام من الإصابة.

- يقتل الفيروس نصف المصابين في المتوسط.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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