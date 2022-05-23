ستتواجد شركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط قبل نهاية العام في أحد دول الخليج، بحسب ما ذكره وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة فاليو التابعة للمجموعة المالية هيرمس.

"ستتواجد فاليو خارج مصر قريبا في أحد دول الخليج قبل نهاية العام ،" تبعا لما ذكره حسونة في مؤتمر صحفي من القاهرة الاثنين بدون تفاصيل إضافية.

و قال حسونة انه يتوقع أن تحقق فاليو حجم مبيعات بنحو 6 مليار جنيه (326.2 مليون دولار) بنهاية العام بزيادة 3.7 مليار جنيه عن العام الماضي، حيث بلغت المبيعات 2.3 مليار جنيه.

ولفت حسونة إلى أن ارتفاع الفائدة البنكية في مصر مؤخرا قد يؤثر على هامش ربح الشركة.

" التغير في سعر الفائدة سيؤثر على هامش ربحنا ، سنقلل هامش الربح للتخفيف على العملاء ."

ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة ب2% الخميس وهو ثاني رفع للفائدة بعد زيادة 1% في مارس الماضي.



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(إعداد:صفية منير، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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