قالت شركة غازبروم الروسية للطاقة المملوكة للدولة، يوم الثلاثاء، إن الصين ستدفع نظير إمدادات الغاز الروسي بالعملات المحلية، وهما الروبل الروسي واليوان الصيني.

وبحسب بيان منشور على موقع الشركة، فقد وقعت غازبروم ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي) المملوكة للدولة الثلاثاء اتفاقيات إضافية للاتفاق الحالي بين روسيا والصين لتزويد بكين بالغاز الروسي.

وكان البلدان وقعا في فبراير الماضي اتفاق طويل الأجل لتزويد الصين بالغاز الطبيعي الروسي عبر خط أنابيب جديد، وستصل الطاقة القصوى للمشروع عند اكتماله 48 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

وقطعت غازبروم خلال العام الجاري إمدادات الغاز الطبيعي عن بعض عملائها في أوروبا، بعدما رفض العديد منهم طلب موسكو الدفع بالروبل نظير إمدادات الغاز، وذلك ضمن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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