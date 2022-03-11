

قررت الحكومية البريطانية، يوم الخميس، تجميد أصول مالك نادي تشيلسي رومان أبراموفيتش، الملياردير الروسي الشهير، كجزء من إجراءات صارمة ضد نظام بوتين، بعد فترة قصيرة من إعلان أبراموفيتش عزمه بيع النادي الذي اشتراه في 2003.

وقالت الحكومة في بيان عبر موقعها إنها ستمنح النادي رخصة جديدة للعمل مؤقتة حتى نهاية مايو ليتمكن من دفع أجور الموظفين، لكنها لا تسمح ببيعه حاليا أو أبرامه عقود جديدة.

وكذلك لا تسمح الرخصة ببيع تذاكر جديدة ولكنها ستمكن حاملي التذاكر الحالية من حضور المباريات.

وصنف تشيلسي، في المرتبة السابعة من حيث القيمة السوقية في كرة القدم بقيمة 3.2 مليار دولار، وفقا لرويترز.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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