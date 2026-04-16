وافقت مجموعة حسن علام القابضة المصرية، العاملة في مجال الإنشاءات والبنية التحتية، على الاستحواذ على شركة ميتيبرو Metipro، ذراع الهندسة والمشتريات والإنشاءات التابعة لمجموعة ميتيتو Metito ومقرها دبي، وفق بيان لحسن علام عبر موقعها الرسمي الأربعاء.

تعمل حسن علام في مصر منذ تأسست عام 1936 وتقدم حلول هندسية واستثمارية في الإنشاءات والبنية التحتية من خلال 18 شركة تابعة وتنفذ مشاريع في عدة دول مثل السعودية، عُمان، الكونغو، حسب موقعها الرسمي.

تأسست Metito عام 1958 على يد رجل الأعمال اللبناني فاروق غندور، الذي انضم إليه لاحقا شقيقه، وتعمل في تقديم حلول المياه من خلال الاستثمار والتطوير والتشغيل لحلول إدارة المياه المستدامة وأصول المياه المقاومة لتغير المناخ، ولديها أعمال في عدة دول بينها الإمارات، السعودية، قطر، مصر، صربيا، أوزباكستان.

ولم تذكر حسن علام، في بيانها أية تفاصيل عن قيمة الصفقة، وقالت إن الاستحواذ يأتي ضمن الجهود الاستراتيجية للمجموعة لتوسيع نطاق حضورها في قطاع المياه والصرف الصحي.

وسيعزز الاستحواذ قدرة حسن علام على تنفيذ مشاريع ضخمة لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، حسب البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أمنية عاصم)

