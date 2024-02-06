تعتزم شركة الدار العقارية الإماراتية، استثمار 5 مليار درهم ( 1.4 مليار دولار) لتطوير أصول مدرة للدخل المتكرر في أبوظبي، على أن يتم تطوير الأصول على عدة مراحل بين عامي 2025 و 2027، وفق إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية الثلاثاء.

وتتوسع الشركات الإماراتية في الاستثمار في أنشطة اقتصادية غير نفطية، ضمن خطة الدولة الغنية بالنفط لتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق بيان الشركة، سيركز الاستثمار الجديد على الأصول في مجالات التجارة والتجزئة والضيافة. وستقوم الشركة بتطوير أصول تجارية في جزيرة ياس وجزيرة السعديات وجزيرة الماريه.

وستقوم الشركة بعملية تطوير وإدارة فندق نوبو الجديد في جزيرة السعديات على أن ينتهي منه في الربع الثاني من 2027، حسب البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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