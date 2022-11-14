· بلغت قيمة المبيعات العقاريّة المتراكمة للشركة من المشاريع قيد الإنجاز 51.9 مليار درهم إماراتي (14.1 مليار دولار أمريكي)، والتي سيتم احتساب إيراداتها خلال السنوات القادمة.

· إيرادات مراكز التسوّق تسجّل نموّاً بنسبة 24% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، مدعومة بمبيعات قياسيّة للمستأجرين تتجاوز مستوى سنوات ما قبل الجائحة.

· نموّ عائدات الضيافة بنسبة 48% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، ما يعكس انتعاش قطاع السياحة بعد الجائحة.

· الاستحواذ على دبي كريك هاربور مقابل 7.5 مليار درهم إماراتي (2 مليار دولار أمريكي) يتمّ دفعها بالتساوي نقداً وأسهماً في إعمار، ما يتيح تحقيق أرباح مستقبليّة في إحدى أكثر المناطق المرغوبة في دبي

· يمثّل بيع شركة "نمشي" مقابل 1.2 مليار درهم إماراتي (335 مليون دولار أمريكي) زيادة قدرها 127 مليون درهم إماراتي (35 مليون دولار أمريكي) على إجمالي استثمارات الشركة في نمشي

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت إعمار العقاريّة ش.م.ع.، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: EMAAR)، عن تحقيق نموّ متواصل في أرباحها للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك بفضل المبيعات العقاريّة القويّة والنموّ في أداء المشاريع التي تعتمد على الإيرادات المتكرّرة.

أبرز مؤشّرات الأداء

نتيجةً للنموّ القويّ الذي شهده السوق العقاري في دبي، بالإضافة إلى أداء المشاريع التي تعتمد على الإيرادات المتكرّرة، سجّلت إعمار العقاريّة إيرادات قويّة في الأشهر التسعة الأولى من العام بلغت 18.9 مليار درهم إماراتي (5.1 مليار دولار أمريكي). كما حقّقت الشركة خلال هذه الفترة نموّاً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 8.4 مليار درهم إماراتي (2.3 مليار دولار أمريكي) بزيادة قدرها 47%، وأرباحاً صافية بلغت 5.8 مليار درهم إماراتي (1.6 مليار دولار أمريكي) بزيادة قدرها 124%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك بفضل الإيرادات المستدامة مع تحسّن هوامش الربح واستمرار ضبط النفقات.

وخلال الربع الثالث من عام 2022، سجّلت إعمار نمواً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بنسبة 12% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق لتصل إلى 2.3 مليار درهم إماراتي (626 مليون دولار أمريكي)، فيما بلغت الأرباح الصافية للربع الثالث من عام 2022 1.5 مليار درهم إماراتي (408 مليون دولار أمريكي) بزيادة قدرها 46% مقارنة بنظيره من عام 2021.

وبفضل نجاح إعمار في إطلاق عدد من المشاريع الجديدة في الإمارات العربية المتحدة والأسواق الدوليّة، وتركيزها المتواصل على مبيعات المشاريع قيد الإنشاء، فقد تمكّنت من تحقيق مبيعات قويّة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بلغت قيمتها 26.9 مليار درهم إماراتي (7.3 مليار دولار أمريكي). كما بلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع العقاريّة في الفترة نفسها 51.9 مليار درهم إماراتي (14.1 مليار دولار أمريكي)، والتي سيتمّ احتساب إيرادتها خلال السنوات القادمة.

وأعلنت إعمار عن تنفيذها صفقات استراتيجية مهمّة خلال الربع الثالث من العام الحالي، الأمر الذي يعزّز استراتيجية الشركة في التركيز على أعمالها الأساسيّة وضمان عوائد ماليّة مستدامة طويل الأمد للمساهمين. إذ وافق مجلس إدارة إعمار ومساهميها خلال اجتماع الجمعيّة العموميّة للشّركة، على اقتراح يقضي بالاستحواذ على دبي كريك هاربور مقابل مبلغ إجمالي قدره 7.5 مليار درهم إماراتي (2 مليار دولار أمريكي)، على أن يتمّ دفعه بالتساوي نقداً وأسهماً في شركة إعمار العقاريّة ش.م.ع.

وفضلاً عن ذلك، وافق مجلس الإدارة والمساهمون على بيع شركة "نمشي" إلى شركة "نون" إزاء مقابل نقديّ قدره 1.2 مليار درهم إماراتي (335 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 127 مليون درهم إماراتي (35 مليون دولار أمريكي) على إجمالي استثمارات الشركة في "نمشي".

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال متحدّث باسم شركة إعمار العقاريّة: "تمكّنت إعمار مجدداً من تحقيق نتائج قويّة خلال الربع الثالث من العام الحالي مع استمرار الأداء القويّ الذي حققناه خلال النصف الأول من العام. وقد بدأت التدابير الاستراتيجية التي شرعنا بتنفيذها في أعقاب الجائحة تؤتي ثمارها، حيث نلمس تأثيرها على زيادة ثقة المستهلكين ونشاطهم في مختلف أعمال الشركة، لا سيّما في قطاع العقارات. ومع دخولنا في الربع الأخير من عام 2022، فإننا واثقون بأن السوق سيشهد مزيداً من النموّ في نشاط مراكز التسوّق وأعمال الضيافة والبيع بالتجزئة، وخاصةً مع اعتدال درجات الحرارة التي ستضفي تحسّناً على قطاعَيْ السياحة والتجزئة."

هذا ولا تزال المشاريع العمرانية الرئيسيّة المتكاملة التي تطوّرها إعمار تحظى بجاذبية متناميّة بين المستثمرين المحليّين والأجانب، وذلك بفضل السمعة العريقة للشركة في تركيزها على العملاء وتقديم تصاميم متميّزة، وجودة عالية في الأعمال الإنشائيّة، إلى جانب الابتكار في جميع القطاعات التي تعمل بها.

إعمار للتطوير

حافظت إعمار للتطوير ش.م.ع، الشركة الرائدة في مجال تطوير العقارات المعدّة للبيع في دولة الإمارات العربيّة المتحدة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: EMAARDEV) والمملوكة بأغلبيتها لشركة إعمار العقاريّة ش.م.ع، على زخمها القوي في مبيعات العقارات داخل دبي خلال الرّبع الثالث من عام 2022 لتسجّل مبيعات عقاريّة للأشهر التسعة الأولى من العام بقيمة 23.2 مليار درهم إماراتي (6.3 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 11% عن الفترة ذاتها من عام 2021. كما سجّلت إعمار للتطوير إيرادات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بلغت 9.3 مليار درهم إماراتي (2.5 مليار دولار أمريكي) وحقّقت أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 3.3 مليار درهم إماراتي (898 مليون دولار أمريكي).

إعمار الدوليّة

سجّلت العمليّات العقاريّة الدوليّة لشركة إعمار مبيعات عقاريّة بلغت 3.7 مليار درهم إماراتي (1 مليار دولار أمريكي) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وساهمت بإيرادات قدرها 3.2 مليار درهم إماراتي (871 مليون دولار أمريكي) والتي تمثّل 17% من إجمالي إيرادات إعمار، وذلك بفضل العمليّات الناجحة في مصر والهند.

إعمار لإدارة مراكز التسوّق

شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق (ش.ذ.م.م)، ذراع إعمار العقاريّة المطوّرة لمراكز التسوّق وأصول البيع بالتجزئة، سجّلت نموّاً في إيراداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 4 مليار درهم إماراتي (1.1 مليار دولار أمريكي). وحقّقت إعمار لإدارة مراكز التسوّق أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 2.4 مليار درهم إماراتي (653 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بزيادة قدرها 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجّلت جميع أصول إعمار لإدارة مراكز التسوّق مبيعات قياسيّة للمستأجرين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، متجاوزة مبيعات المستأجرين في فترة ما قبل الجائحة لعام 2019. وبلغت نسبة التأجير في أصول إعمار لإدارة مراكز التسوّق 96%.

وكان دبي هيلز مول، الذي افتتحته الشركة في 17 فبراير 2022، قد استقطب مجموعة من العلامات التجاريّة العالميّة في مجالات التجزئة والمطاعم والترفيه، وأصبح خلال فترة وجيزة من الزمن وجهة مفضّلة وشهيرة على مستوى الإمارة. وفي نهاية سبتمبر 2022، بلغت نسبة إشغال المستأجرين 87% من العلامات التجارية العالميّة والمحليّة.

إعمار للضيافة والترفيه والتسلية

سجّلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري لشركة إعمار إيرادات بقيمة 2.4 مليار درهم إماراتي (653 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بنمو نسبته 78% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت الفنادق التابعة لمجموعة إعمار للضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ضمنها المشاريع المشتركة والفنادق المُدارة، متوسّط سعر يومي قوي مع وصول معدلات الإشغال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 67%، مما يعكس الانتعاش القوي في قطاع السياحة بعد انحسار الجائحة.

وحقّق إجمالي عوائد المشاريع التي تعتمد على الإيرادات المتكرّرة من مراكز التسوّق والضيافة والترفيه والتأجير التجاري، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 إيرادات قدرها 6.3 مليار درهم إماراتي (1.7 مليار دولار أمريكي) بنمو نسبته 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتمثّل هذه المشاريع 33% من إجمالي إيرادات إعمار.

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نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع.:

إعمار العقارية ش.م.ع.، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتع بحضور قوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. تعتبر إعمار واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى 1,7 مليار قدم مربعة في الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

ولدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 أكثر من 88,400 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة أكثر من 1,300,000 متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و33 فندقاً ومنتجعاً تضمّ 7,637 غرفة (تشمل الفنادق المملوكة والفنادق الخاضعة لإدارة الشركة). تساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة 51 بالمئة من إجمالي إيرادات الشركة.

يعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوّق والترفيه استقطاباً للزوار في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة إداء في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

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جيسيكا ليتل

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