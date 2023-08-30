الأعمال الرئيسية للفلل ووحدات التاون هاوس تسهم بعقود تبلغ 1.8 مليار درهم

11 مجمعاً سيشكلون جزءاً من المجتمع الرئيسي الذي تبلغ مساحته 48 مليون قدم مربعة

تم منح محطتين من أصل ثلاث محطات كهربائية فرعية لشركة "دانواي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت داماك العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، إبرام عقود بقيمة 2.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي لمشروع "داماك لاجونز".

وتشمل بعض التعيينات الرئيسية شركة "جينكو للمقاولات العامة ذ.م.م"، التي حصلت على عقد بقيمة 753.9 مليون درهم للأعمال الرئيسية لتطوير 1,127 فيلا ووحدة تاون هاوس في مجمع مالطا؛ في حين حصلت شركة الإنشاءات الصينية النووية 22" على عقد تطوير الأعمال الرئيسية لـ 433 فيلا في مجمع ميكونوس بقيمة تصل إلى نحو 270 مليون درهم، وعقد آخر بقيمة تزيد عن 256.5 مليون درهم للأعمال الرئيسية لتطوير 424 فيلا في مُجمَّع مونت كارلو.

وكانت شركة داماك العقارية قد أعلنت في وقتٍ سابق من هذا العام، عن توقعيها عقداً مع شركة "دانواي للهندسة الكهربائية والميكانيكية ذ.م.م" لبناء محطة فرعية بطاقة 132/11 كيلو فولت. وتُعَد هذه المحطة الثانية من أصل ثلاث محطات فرعية مخطط لها للمجتمع الرئيسي الذي تبلغ مساحته 48 مليون قدم مربعة.

وفي تعليقٍ له، قال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في شركة داماك العقارية: "يُعَد مشروع داماك لاجونز واحداً من أكثر مشاريعنا تميزاً من حيث المساحة والميزات التي يوفرها. يسعدني أن أرى التطور الحاصل في عمليات البناء والتطوير التي يشهدها المشروع كل يوم، والتي يتم إنجازها في معظم الأحيان قبل الوقت المحدد. مشروع داماك لاجونز هو أحد أبرز مشاريع التطوير لشركة داماك، ونحن متحمسون للانتهاء من جميع المُجمَّعات الـ 11 في غضون سنوات قليلة".

وأضاف الطحاينة: "نحن سعداء لرؤية المجتمع يتخذ شكله النهائي بصورة منتظمة، وفخورون بأن مجتمع داماك لاجونز الرئيسي هو واحد من المجتمعات الوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي يجري تشييدها على مستوى المساحة الكلية للمشروع في وقت واحد، وليس على مراحل. هدفنا هو تزويد عملائنا بمنتج فريد وحصري، ويمكنني القول بثقة أننا نسير على الطريق الصحيح للوفاء بوعودنا".

الاستمتاع بأجواء العطلات في قلب دبي

يقع مجتمع "داماك لاجونز" الرئيسي المستوحى من بيئة البحر الأبيض المتوسط بجوار مجتمع "داماك هيلز" الرئيسي، ويوفر للمقيمين إمكانية الاستمتاع بأجواء العطلات كجزء من حياتهم اليومية، وهو ثالث مجتمع رئيسي لشركة داماك العقارية في دبي.

سيضم المجتمع العديد من مراكز الأنشطة والمُجمَّعات السكنية، والتي جميعها صُمِّمت وسُمِّيت على اسم مدن ودول البحر الأبيض المتوسط، مثل: نيس، والمغرب، وإبيزا، وبورتوفينو، ومونت كارلو، وماربيا، وميكونوس، ومالطا، وسانتوريني، وكوستا برافا، وفينيسيا.

وسيتوفر للمقيمين في المجتمع مجموعة من المرافق الترفيهية للاستمتاع بها، منها المقاهي المطلة على الماء، والسينما العائمة، وأحواض سباحة "إنفينيتي" المواجهة للبحيرة، والمعارض الفنية الخارجية، وحدائق اليوغا، والممشى الريفي الطبيعي بتقنية الواقع المعزز، والمنتجع الصحي وصالون التجميل، وصالة للتأمل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمقيمين الذين يسعون إلى المشاركة في أنشطة اللياقة البدنية الاستمتاع بتسلق الجدار الصخري، والتجديف بالكاياك، وركوب الأمواج، ومسار انزلاقي "زيبلاين"، والعديد من مسارات الدراجات الهوائية. ويتمتع المجتمع أيضاً بموقعه المتميز الذي يضم في محيطه القريب العديد من المدارس ومراكز الترفيه والمستشفيات.

سيشتمل المجتمع على أكثر من 8,000 فيلا ووحدة تاون هاوس، ومن المقرر أن يصبح أحد أول المشاريع الحاصلة على شهادة LEED للمجتمعات الذهبية في الإمارات العربية المتحدة. وتتوافق جميع الفلل والمباني مع متطلبات السعفة الفضية من نظام "السعفات" لتصنيف المباني الخضراء، بالإضافة إلى اعتماد مبنيَيْن تجاريَّيْن رئيسيَيْن حاصلَيْن على شهادة LEED عن الفئة الذهبية للأبنية المستدامة، وهما النادي ومركز المبيعات.

ويُعَد هذا المشروع جزءاً من محفظة مشاريع شركة داماك المتنوعة والغنية، والتي تشمل مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية حائزة على جوائز عالمية مرموقة. وكانت داماك قد أحدثت بصمة عالمية من خلال مشروعها الرائد الذي تم تسليمه في المملكة المتحدة - داماك تاورز ناين إلمز، كما تخطط لبناء مجمع سكني فاخر من تصميم شركة زها حديد للهندسة المعمارية في حي سيرفسايد الراقي في ميامي بالولايات المتحدة، وهناك خطط أخرى للتوسع في تورنتو بكندا.

علاوة على ذلك، وقعت شركة داماك العقارية مؤخراً عقداً مع مجموعة فنادق ماندرين أورينتال لتشغيل منتجع جديد في مجموعة من الجزر الخاصة في جزر المالديف.

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نبذة عن داماك

تتبوأ "داماك العقارية" و"داماك إنترناشونال" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنتا خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، وسعت داماك أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، والمالديف، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم نحو 43,700 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات منازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي، و كافالي، وجست كافالي، وزهير مراد، ودي جريسوغونو، وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية وداماك إنترناشونال على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.

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ساهر صوقار

مدير الاتصال المؤسسي، داماك العقارية

البريد الإلكتروني: saher.soukar@damacgroup.com

وليد المجذوب

مدير العلاقات الإعلامية، تراكس للعلاقات العامة

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