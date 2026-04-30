تستهدف شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري المصرية، إطلاق ثاني مشروعاتها بالسعودية بحلول نهاية العام الجاري 2026، وفق عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة الأربعاء.

تعمل ماونتن فيو في مصر منذ 2005، وتتواجد مشروعاتها في ثلاث وجهات رئيسية هي: غرب القاهرة وشرق القاهرة والمناطق الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط. وتوسعت في السعودية عام 2024 حين أطلقت أول مشروع لها بالمملكة بشراكة مع شريك سعودي.

"عندنا مشروع في قلب الرياض وده حاليا في الإنشاءات بتاعه.. وعندنا مشروع تاني في الفرسان هيبتدي التنفيذ فيه آخر السنة إن شاء الله،" وفق سليمان، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الإجمالية في المشروعين تبلغ 3.4 مليار ريال (906.7 مليون دولار).

وتستهدف الشركة حجم المبيعات من مشروعاتها في الرياض خلال العام الجاري بنحو 2 مليار ريال، وفق سليمان.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

