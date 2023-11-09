سجلت شركة إعمار المدينة الاقتصادية السعودية صافي ربح خلال الربع الثالث من عام 2023 بقيمة 27 مليون ريال سعودي (7.2 مليون دولار) مقابل صافي خسائر بلغت 231 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي، بحسب إفصاح من الشركة للبورصة السعودية (تداول) يوم الخميس.

وتعمل الشركة، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) 25% من أسهمها، في تطوير مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالقرب من ساحل البحر الأحمر بالمملكة، وتُديرها شركة إعمار العقارية التي يقع مقرها دبي.

وقفزت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث إلى 341 مليون ريال مقابل 62 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي، وفق الإفصاح.

وأرجعت الشركة تحول خسائرها إلى ربح في الربع الثالث إلى عدة عوامل، منها ارتفاع مجمل ربح المشاريع نتيجة "المراجعة الدورية الاعتيادية لتقديرات تكلفة دورة الحياة للمشاريع السكنية والصناعية"، بحسب البيان.

تسعة أشهر

وقلصت الشركة صافي خسائرها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 49 مليون ريال مقارنة بـ 648 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2022.

فيما قفزت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة إلى 926 مليون ريال مقابل 227 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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