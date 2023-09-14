أعلنت شركة أعمال القطرية عن بيع قطعة أرض بـ 100 مليون ريال قطري (27.47 مليون دولار) لشركة الفيصل القابضة القطرية، بحسب بيان نشرته بورصة قطر يوم الخميس.

ووفق البيان، تبلغ مساحة الأرض 21.7 ألف متر مربع وتقع في منطقة دحل الحمام في العاصمة القطرية الدوحة وسيتم تسليمها خلال الربع الرابع من العام 2023.

وأعمال التي تأسست في 2001، تم إدراجها في بورصة قطر في اواخر عام 2007، تعمل في الإنتاج الصناعي والتجارة والعقارات وإدارة الخدمات.

وبدأت الفيصل القابضة، التي تأسست في 1964، في تجارة قطع غيار السيارات وتوسعت أعمالها لتشمل 50 شركة تعمل في القطاع العقاري والضيافة والتعليم وغيرها.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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