استثمار 500 مليون درهم في تجديد الجيمي مول بالعين والحمرا مول برأس الخيمة

خطط الاستثمار تهدف إلى تقديم مفهوم جديد لتجربة التسوّق، وتوسيع المتاجر الحالية، وتنويع العلامات التجارية والمطاعم والمقاهي

الإعلان يأتي عقب إنجاز خطة التجديد الناجحة لـ "ياس مول" في أبوظبي بتكلفة 500 مليون درهم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت الدار العقارية ("الدار") اليوم عن نيتها استثمار 500 مليون درهم لتجديد اثنين من أبرز مراكز التسوّق التابعة لها، وهما الجيمي مول في العين والحمرا مول في رأس الخيمة. ويرفع بذلك هذا الاستثمار من إنفاق الدار على تجديد أصولها الرئيسية من وجهات التجزئة إلى 1 مليار درهم.

وافقت الشركة على خطة تجديد الجيمي مول للارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز مكانة المركز بصفته وجهة التسوّق المفضلة لسكان وزوّار مدينة العين. وتهدف الخطة إلى زيادة إجمالي المساحة القابلة للتأجير بنسبة 20% لتبلغ 91,000 متر مربع، وتقديم مجموعة متنوعة من أبرز متاجر التجزئة والعلامات التجارية العالمية ومفاهيم وتجارب المطاعم الرائجة. وستبقى أبواب المركز مفتوحة أمام العملاء بالتزامن مع أعمال التجديد والتي من المتوقع استكمالها بحلول الربع الأول من عام 2025.

وعقب استحواذها على الحمرا مول في فبراير 2022، تعمل الدار على إعادة تصميم مساحاته من خلال تجديد واجهته الخارجية، وتوسيع خيارات المطاعم والمقاهي، وتقديم المزيد من العلامات التجارية المشهورة. ومع بدء أعمال التجديد، من المقرر تنفيذ المشروع خلال عدة مراحل على أن يُستكمل في منتصف عام 2024.

ويأتي الإعلان عن الاستثمار الجديد في أعقاب الإنجاز الناجح لخطة تجديد ياس مول بقيمة 500 مليون درهم إماراتي والتي تم الإعلان عنها في عام 2021، وأثمرت عن تحولٍ ملحوظ في تجربة العملاء، بالإضافة إلى تحسين الأداء التشغيلي والمالي. وستستفيد الشركة من قدراتها الكبيرة وخبرتها في إدارة أصولها النشطة لتكرار الأداء المتفوق الذي يشهده ياس مول من خلال تعزيز صافي الدخل التشغيلي والأداء التشغيلي بما ينعكس إيجاباً على قيمة أصول الجيمي مول والحمرا مول.

وفي هذه المناسبة، قال سعود خوري، الرئيس التنفيذي لأصول التجزئة في الدار للاستثمار: "ستمكننا استثماراتنا في الجيمي مول والحمرا مول من مواكبة متطلبات العملاء المتغيرة من خلال توفير وجهات تسوّق نابضة بالحياة تلائم التوجّهات العالمية التي يشهدها قطاع التجزئة. وتضع خطة تجديد الجيمي مول تصوّراً مبتكراً لتجربة التسوّق في مدينة العين في إطار حرصنا على مواصلة تقديم تجارب استثنائية تثري حياة الأفراد والمجتمعات. ويسرنا أيضاً تخصيص المزيد من الاستثمارات في رأس الخيمة لمواكبة النمو القوي الذي تشهده الإمارة كوجهة مميزة للضيافة والسياحة والعيش. علاوة على ذلك، يعكس هذان الاستثماران التزام الدار بتعزيز محفظتها من أصول التجزئة ومواصلة تطوير وجهات عالمية المستوى للتسوّق والترفيه في جميع أنحاء دولة الإمارات".

سيتم استقبال الزوّار في مركزي التسوق بواجهات خارجية مُجدّدة فضلاً عن منطقة جديدة لركن السيارات ومواقع مخصصة للدخول المباشر. ولإثراء تجربة الزوار، سيتم أيضاً تجديد المساحات العامة في المركزين، بما في ذلك الممرات ومكاتب الاستقبال ومرافق الخدمة بالإضافة إلى توفير حلول رقمية لتحديد المواقع داخل المركز.

ويُعد الجيمي مول وجهة التسوّق الأولى في مدينة العين، حيث يوفر للعائلات والمتسوّقين باقة متنوعة من أبرز العلامات التجارية تحت سقف واحد. وكانت الدار قد استكملت في عام 2019 مشروع توسعة كبيرة للمول بافتتاح مجمع للتجزئة تضاعف معه عدد المتاجر في المركز إلى أكثر من 200 متجر، فضلاً عن افتتاح مجمع "فوكس سينما" المزوّد بثماني صالات عرض ومجموعة متنوعة من المطاعم.

أما الحمرا مول - الواقع في قرية الحمرا السكنية – فهو أحد أشهر مراكز التسوق في رأس الخيمة؛ حيث يقدم لزواره ما يزيد على 130 علامة تجارية محلية وعالمية ومجموعة من المطاعم المميزة. وكانت الدار قد استحوذت على الحمرا مول في فبراير 2022 مقابل 410 ملايين درهم إماراتي.

ويأتي الإعلان عن الاستثمارات الجديدة عقب إنجاز خطة تجديد "ياس مول" بتكلفة 500 مليون درهم إماراتي، والتي تم الإعلان عنها في عام 2021، حيث نفّذت الشركة خطة تجديد شاملة لمركز التسوق ورسّخت مكانته كنقطة جذب محورية في جزيرة ياس التي تعد من الوجهات السكنية والترفيهية الأسرع نمواً في أبوظبي.

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حول شركة الدار

تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 69 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وهي الذراع المتخصصة في تنفيذ المشاريع والمسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 32 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والفندقية والأصول اللوجستية. كما تتولّى "الدار للاستثمار" إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه".

وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية التي تتضمن ما يقارب 33 ألف طالب في 27 مدرسة تشغلها وتديرها "الدار للتعليم"، بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات، كما تشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بالإضافة إلى رأس الخيمة. وتضم محفظة الدار الفندقية 13 فندق، بإجمالي 4,250 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.

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