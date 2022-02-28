قفزت المبيعات العقارية لشركة طلعت مصطفى في 2021 بنسبة 95% لتسجل 32.4 مليار جنيه ( 2مليار دولار) مقابل 16.6 مليار جنيه في 2020.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن مشروع "نور" الذي أُطلق خلال العام الماضي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، سجل وحده مبيعات بقيمة 18.5 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) بنهاية العام.

وتتحول "مبيعات" شركات التطوير العقاري إلى "إيرادات" تظهر في القوائم المالية بحسب الانتهاء من الإنشاءات. ولذلك، فقد حققت إيرادات النشاط العقاري نسبة نمو 2% فقط في 2021، حيث بلغت 12.1 مليار جنيه ( 769.6 مليون دولار).

وانخفض سعر سهم الشركة 0.2% إلى 9.38 جنيه يوم الاثنين الساعة 1:53 مساء بتوقيت دبي. وكان السهم قد ارتفع 3.4% منذ بداية العام.

كان قطاع الفنادق، هو صاحب أعلى نسبة نمو في الإيرادات خلال العام الماضي وبشكل غير متوقع، رغم استمرار تداعيات كورونا، وارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 104% إلى 1.27 مليار جنيه مع ارتفاع نسبة الإشغال العام إلى 53% مقابل 26.8%.

وطلعت مصطفى هي أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة مصر، وتتبع عائلة طلعت مصطفى التي تعمل في القطاع العقاري منذ نحو 50 عام. ومن أبرز مشروعات الشركة في القاهرة مدينة الرحاب ومشروع مدينتي بشرق القاهرة، كما تمتلك الشركة مجموعة من الفنادق في القاهرة وشرم الشيخ.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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