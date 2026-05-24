وقعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري والمدرجة في البورصة المصرية، اتفاق تحالف استراتيجي مع شركة "صلة" السعودية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) والعاملة بقطاع الرياضة والترفيه، لتطوير مشروع مشترك لإدارة وتشغيل منظومة ترفيه متكاملة في مصر، وفق بيان طلعت مصطفى للبورصة الأحد.

تعمل طلعت مصطفى التي تأسست في مصر منذ أكثر من 55 سنة في تطوير المشروعات العقارية والسياحية والفندقية، وهي مدرجة في البورصة المصرية منذ عام 2007، في السعودية وسلطنة عُمان.

أما شركة صلة، فتأسست عام 1997، كأول شركة لتمثيل الرياضيين في المملكة معترف بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتعمل بقطاع الرياضة ومختلف قطاعات الترفيه والثقافة والضيافة، وقد أطلقت ذراع أعمال دولية مقرها لندن في 2025، وفق بيانات رسمية.

ويشمل الاتفاق بين طلعت مصطفى وصلة، تقديم فعاليات مثل المهرجانات، الحفلات الموسيقية، والعروض المسرحية + تدشين مشروع "المسار" (CORRIDOR)، كمنصة ترفيهية عابرة للحدود تربط بين مصر والسعودية عبر فعاليات وتجارب ثقافية وترفيهية مشتركة، بحسب البيان.

ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر عن حجم الاستثمارات المقدرة للمشروعات المشتركة لكنه أوضح أنه سيتم الإعلان تباعا عن المشروعات وفق جدولها الزمني ومراحل التنفيذ، فيما ذكر أن صلة ستتولى تشغيل وإدارة الفعاليات الحية وتنسيق المحتوى.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

