قرر مجلس إدارة شركة رتال للتطوير العمراني السعودية، والمدرجة ببورصة المملكة، تعيين وزير المواصلات والاتصالات البحريني الأسبق كمال بن أحمد بمنصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة خلفًا لـ عبد الله بن فيصل - الذي تم استحداث له منصب العضو المنتدب وتعينه به - وفق بيان مرسل لتداول الاثنين.

كمال بن أحمد في سطور

(وفق البيان وموقع هيئة الكهرباء والماء البحرينية)

حاصل على الماجستير في إدارة المشاريع الدولية من جامعة ليدز البريطانية + البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة البحرين. وترأس عدة مناصب حكومية رفيعة منذ 2011 والتفاصيل كالآتي:

2011: عين وزير لشؤون مجلس الوزراء بالبحرين لمدة سنة.

2012: عين وزير المواصلات بالبحرين لمدة سنتين.

2014: عين وزير للمواصلات والاتصالات بالبحرين لمدة 11 سنة بعد إضافة الوزارتين معا لتختص بإدارة البنية التحتية والأنظمة الخاصة بقطاعات النقل والاتصالات.

وقبل المنصب الخاص بشركة رتال الذي سيتولاه رسميا الاثنين، كان يعمل رئيس لهيئة الكهرباء والماء "بدرجة وزير" بالبحرين منذ يونيو 2022 وحتى فبراير 2026.

تولى رئاسة وعضوية مجالس إدارات في عدد من الهيئات والشركات البحرينية مثل شركة ممتلكات القابضة وهي بمثابة صندوق سيادي بحريني، مجموعة طيران الخليج وشركة مطار البحرين.

نبذة سريعة عن رتال

تأسست في 2012، وتم إدراجها ببورصة السعودية عام 2022 من خلال طرح عام أولي. وتمتلك شركة الفوزان العائلية السعودية التي تعمل في عدة قطاعات منها الصناعة والتطوير العقاري حصة 53% منها.

وخلال 2025، ارتفع صافي ربح الشركة العائد على المساهمين بنحو 10.2% على أساس سنوي، ليسجل 293.3 مليون ريال (أى ما يعادل 78.2 مليون دولار)، مدعوم بزيادة الأرباح نتيجة ارتفاع نسب الإنجاز في المشاريع الجارية والبدء في مشاريع جديدة بجانب نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 19.2%.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

