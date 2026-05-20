أعلنت شركة العبور للاستثمار العقاري المصرية، والمدرجة في بورصة مصر، تأسيس شركة تابعة لها في الإمارات، ضمن خطط لتوسيع أعمالها خارج مصر، وفق بيان للبورصة هذا الأسبوع.

وتتوسع شركات عقارية مصرية في أسواق خارجية لتنويع محفظتها الاستثمارية ودعم أعمالها ضد تقلبات سعر الصرف، مستفيدة من الطلب المرتفع على العقارات في دول خليجية مع انتعاش الاستثمار في القطاعات غير النفطية.

وبحسب البيان، فإن الشركة الجديدة ستعمل في القطاع العقاري، وتحت اسم "1850 للتطوير العقاري" برأسمال 50 ألف درهم (13.6 ألف دولار).

شركة العبور في سطور

(بحسب موقعها الرسمي)

- تأسست الشركة عام 1994، وتم قيدها في البورصة عام 1998.

- تعمل الشركة في نشاط المقاولات والاستثمار العقاري.

- لديها مشروعات في عدة مناطق شرق القاهرة مثل التجمع الخامس، مدينة نصر، الشروق.

- كذلك لديها مشروعات في الخارج في السعودية وسلطنة عُمان.

- خلال عام 2025، حققت الشركة نمو في صافي أرباحها بنسبة 136% على أساس سنوي، لتسجل 49.3 مليون جنيه، مدعومة بنمو الإيرادات بنحو 110%.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

