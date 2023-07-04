مجموعة إلتزام لإدارة الأصول، المملوكة من قبل الشركة العالمية القابضة ومجموعة أدنيك، ستندمج مع منصة أعمال "الدار للعقارات"

الدار ستحتفظ بحصة الأغلبية من أسهم "الدار للعقارات" مع توزع الحصة المتبقية بالتساوي بين الشركة العالمية القابضة ومجموعة أدنيك

الاندماج يرسخ مكانة "الدار للعقارات" كشركة وطنية رائدة في إدارة العقارات والمرافق مع إمكانات مهمة للتوسع عبر جميع أنحاء المنطقة

الاندماج يعزز محفظة "الدار للعقارات" ليزيد إجمالي وحداتها الخاضعة للإدارة من 77,000 إلى 135.000 وحدة تقريباً

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الدار العقارية ش.م.ع ("الدار") والشركة العالمية القابضة (IHC) ومجموعة أدنيك عن دمج أعمالهم بمجال إدارة العقارات والمرافق ضمن منصة "الدار للعقارات". وبموجب صفقة الاندماج هذه، ستصبح الشركة العالمية القابضة ومجموعة أدنيك (التابعة للقابضة ADQ ) مستثمرين استراتيجيين في "الدار للعقارات" مع احتفاظ "الدار" بحصة الأغلبية من أسهم المنصة المدمجة.

وبموجب الاتفاق بين الشركات الثلاث، مجموعة التزام لإدارة الأصول ("التزام")، وهي شركة رائدة لإدارة العقارات والمرافق مملوكة بشكل مشترك من قبل الشركة العالمية القابضة ومجموعة أدنيك – ستصبح جزءاً من منصة "الدار للعقارات". وقد حققت "الدار للعقارات" نمواً متسارعاً خلال العام الماضي، ونجحت بتوسيع نطاق وعروض خدماتها عبر شركتيها الرئيسيتين لإدارة العقارات والمرافق "بروفيس" و"خدمة". واستكملت المنصة في عام 2023 استحواذها على شركة "بساتين" المتخصصة في تنسيق الحدائق، والتي تضاف إلى الاستحوذات الأخرى التي نفذتها في عام 2022 بما في ذلك "سبارك للخدمات الأمنية"، ووحدة أعمال اتحاد الملاك في شركة "ميس ماكرو"، و"باكتيف للحلول المستدامة"، و"ساجا الدولية لخدمات إدارة اتحادات الملاك".

وسيؤدي اندماج الأعمال إلى تحسين منصة "الدار للعقارات" مما سيمنحها زخماً كبيراً لتعزيز قوتها الاستراتيجية والتنافسية، مستفيدةً من تكامل العمليات التشغيلية والإيرادات وتوّسع قاعدة المستثمرين الاستراتيجيين لتسريع وتيرة نموها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وعموم المنطقة. وستقوم المنصة بتحسين الخدمة المقدمة لقاعدة عملائها، وتوفير عرض أكثر تكاملاً عبر مجموعتها الموسعة من الخدمات، مع تبني أحدث التطورات الرقمية وحفز الابتكار والاستدامة عبر محفظتها.

وصل حجم محفظة المنصة من العقارات السكنية المدارة الآن إلى نحو 135,000 وحدة، بالإضافة إلى مساحات تجزئة ومساحات تجارية رئيسية بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تتجاوز 1 مليون متر مربع، وعقود إدارة مرافق بقيمة تقدر بحوالي 2.5 مليار درهم. إضافة إلى ذلك، ستقدم "الدار للعقارات" لعملائها مجموعة كاملة من الخدمات التكميلية، بما في ذلك الخدمات المهنية، والخدمات الأمنية، وخدمات تنسيق المناظر الطبيعية، وإدارة الطاقة. وستستهدف المنصة كذلك فرصاً استراتيجية جديدة بما يعزز مكانتها الرائدة في قطاع إدارة العقارات والمرافق في المنطقة.

وبصفتها إحدى أبرز القطاعات التشغيلية ضمن محفظة "الدار للاستثمار"، ستساهم منصة "الدار للعقارات" الموسعة في تحفيز أجندة النمو التحولي لشركة "الدار" ودعم عروض خدماتها العقارية في السوق.

تأسست "التزام" في عام 2009، وتنشط بشكل رئيسي في الإمارات والسعودية ومصر وعُمان، حيث تقدم لعملائها حلولاً مستدامة لإدارة العقارات والمرافق إلى جانب مجموعة متنوعة من الخدمات المهنية وحلول تكنولوجيا العقارات؛ وتضم محفظة الشركات التابعة للمجموعة كلاً من "كوليرز" و"كينجفيلد" و"إنسباير إنتجريتد" و"800تيك" و"أوريون تيك" و"بروب إيزي".

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حول شركة الدار

تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 69 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وهي الذراع المتخصصة في تنفيذ المشاريع والمسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 32 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والفندقية والأصول اللوجستية. كما تتولّى "الدار للاستثمار" إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه".

وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية التي تتضمن ما يقارب 33 ألف طالب في 27 مدرسة تشغلها وتديرها "الدار للتعليم"، بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات، كما تشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بالإضافة إلى رأس الخيمة. وتضم محفظة الدار الفندقية 13 فندق، بإجمالي 4,250 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.

للمزيد من المعلومات عن الدار، تفضلوا بزيارة موقعنا www.aldar.com أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي:

حول مجموعة أدنيك:

مجموعة أدنيك، إحدى الشركات التابعة للقابضة (ADQ) أحد أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة مع مجموعة متنوعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات حيوية ضمن الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي.

وتساهم مجموعة أدنيك، بفضل مكانتها البارزة في مجال سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية في أبوظبي في تحقيق مردود اجتماعي واقتصادي، وذلك من خلال إدارة مجموعة من الشركات التي توفر أفضل المرافق والخدمات وفق أعلى المواصفات المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية.

وتلعب أدنيك دوراً محورياً في تعزيز مساعي التنوع الاقتصادي في أبوظبي، فضلاً عن دعمها الإيجابي للجهات الداعمة لمسيرة تطور وازدهار الإمارة ودولة الإمارات. من جانب آخر، تستكشف المجموعة على الدوام أحدث الطرق وأكثرها ابتكاراً لتسليط الضوء على أبوظبي بوصفها وجهة ديناميكية وسريعة النمو للأعمال والسياحة.

تضم أدنيك عدداً من الشركات المتخصصة التي تعمل بشكل متكامل في 7 قطاعات رئيسية هي: مراكز المعارض والمؤتمرات، وتنظيم الفعاليات، والضيافة والطعام والخدمات المخصصة بإقامة الفعاليات، والفنادق، والسياحة الترفيهية، والإعلام.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمجموعة: www.adnecgroup.ae