أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية السعودية، يوم الخميس، موافقة مجلس إدارتها على تعيين فهد عبد الجليل السيف في منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، وفق إفصاح من الشركة للبورصة السعودية (تداول).

كما قرر مجلس إدارة الشركة تعيين جمال ماجد بن ثنيه في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، ومنصور عبد الرحمن السالم عضو منتدب.

وتعمل الشركة التي تأسست في 2006، وهو ذات العام الذي أدرجت فيه ببورصة تداول، في تطوير مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على مساحة 168 مليون متر مربع بالقرب من ساحل البحر الأحمر.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) 25% منها وتدار من قبل شركة إعمار العقارية التي يقع مقرها في دبي.

ماذا نعرف عن رئيس مجلس الإدارة الجديد؟

(وفق الموقع الإلكتروني للشركة)

يشغل السيف عدة مناصب في مجالس إدارات شركات محلية ودولية، بما في ذلك ترؤسه مجلس إدارة شركة تأجير الطائرات "AviLease".

وهو الرئيس التنفيذي للإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة.

كما أنه عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وعضو اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة الطاقة السعودية "أكوا باور".

وسابقا، شغل السيف منصب مستشار وزير المالية، فضلا عن توليه منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا