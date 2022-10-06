وقعت شركة إشراق للاستثمار الإماراتية، اتفاق لبيع قطعتي أرض لشركة دانوب العقارية الإماراتية، ضمن خطتها لتسييل مخزون الأراضي خلال 3 سنوات.



ووفقا لبيان من إشراق لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، الخميس، ستتقاضى إشراق للاستثمار عن بيع قطعتي أرض في قرية جميرا الدائرية بدبي، نحو 33.1 مليون درهم (9 مليون دولار).



كما ستحصل الشركة، على نسبة من الربح ودفعات إضافية مرتبطة بمشروع سكني سيتم إنشاؤه على الأرض، خلال الأربع سنوات المقبلة، وفقا للبيان.



وقالت الشركة إنها تجري مناقشات مع أطراف أخرى لتوقيع اتفاقات شراكة أو بيع قطع أخرى، ضمن الخطة التي أقرها مجلس الإدارة في سبتمبر الماضي، والتي تحدد برنامج لتسييل كامل مخزون الأراضي لديها.

نبذة عن الشركتين

(وفقا للبيان وموقعهما الإلكتروني)

إشراق للاستثمار، التي تتخذ مقرها في أبوظبي، تأسست عام 2006، وتمتلك أصول بأكثر من 3.8 مليار درهم، وتعمل في مجالات العقارات والأسهم ومنتجات الديون.



أما دانوب العقارية - تابعة لمجموعة دانوب المشغلة لمتاجر دانوب للأثاث والمنتجات المنزلية المؤسسة منذ 1993 - فتعمل في السوق العقاري منذ 2014، وطورت 17 مشروع بقيمة تزيد عن 5.6 مليار درهم.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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