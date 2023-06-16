*تم التحديث بإصلاح العُطل

أعلنت شركة ميتا المالكة لتطبيقات "فيسبوك، واتساب، انستغرام" السبت، إصلاح عُطل أصاب التطبيقات مساء الجمعة.

وواجه مستخدمون في عدة دول بينها دول عربية، الجمعة، صعوبات في استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي الثلاثة.

ونقلت العربية السعودية، عن موقع داون ديتيكتور المعني بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، تلقي بلاغات عن مشكلات يواجهها مستخدمو تطبيقات شركة ميتا "فيسبوك، واتساب، انستغرام".

وهو ما أكدته الشركة حينها، وقالت إنها تدرك وجود صعوبة في الوصول لمنتجاتها وأنها تعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن.

وفي تغريدة عبر تويتر، السبت، أعلنت ميتا حل المشكلة وقالت "تم الإصلاح، تم حل المشكلة ومن المفترض أن تعمل الأشياء بشكل طبيعي مرة أخرى عبر تطبيقاتنا".

​​​​​(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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