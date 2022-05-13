قال إيلون ماسك الجمعة إنه علق عرضه البالغ قيمته 44 مليار دولار لشراء تويتر مؤقتا، بسبب تفاصيل بشأن حجم الحسابات الوهمية.

"صفقة تويتر معلقة مؤقتا في انتظار التفاصيل التي تدعم التقديرات بأن الحسابات غير المرغوب فيها/الوهمية تمثل بالفعل أقل من 5 % من المستخدمين،" بحسب ماسك الذي أضاف أنه لا يزال متمسك بالصفقة.

وانخفض سهم تويتر17.7 % إلى 37.10 دولار في وقت سابق اليوم، بحسب رويترز.

وكانت تويتر قد قالت سابقا إن الحسابات الغير مرغوب فيها أو المزيفة تعد أقل من 5% من المستخدمين النشطين. وحجم هذه الحسابات مهم لأنه يوضح حجم الإعلانات.

(إعداد: الفريق التحريري)

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