

قالت هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية يوم الخميس، إن ناقلة النفط "ريتشموند فوييجر" التي ترفع علم جزر البهاما وسبق أن اصطدمت بسفينة إيرانية، قد غيرت مسارها وتوارت عن الأنظار، ودخلت مياه عُمان الإقليمية دون الالتفات إلى تحذيرات إيرانية.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الناطقة بالعربية "إرنا"، فإن ناقلة النفط اصطدمت خلال عبورها بخليج عُمان، بسفينة إيرانية، والتي طالب صاحبها بالحجز الفوري على الناقلة المخالفة.

وأضافت إرنا، إنه بعد إصدار أمر المحكمة، وُضع مصادرة ناقلة النفط المخالفة على جدول الأعمال.

لكن القيادة المركزية الأمريكية، قالت يوم الأربعاء، إن القوات الأمريكية منعت "محاولتين لمصادرة ناقلات تجارية من قبل البحرية الإيرانية بعد أن قام الايرانيون بفتح النار على أحد القوارب التجارية بالقرب من ساحل عُمان. ووقع هذان الحادثان في المياه الدولية".

وقالت إيران، إنه تم التعرف على ناقلة النفط المخالفة صباح الأربعاء لكنها تجاهلت تحذيرات سفينة القوات البحرية الإيرانية "ودخلت المياه الإقليمية لسلطنة عُمان وتم إبلاغ سلطنة عُمان الصديقة".

وحسب ما نقلته إرنا، قالت هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية إن القضية مازالت مفتوحة "ومستمرة لملاحقة وتوقيف ناقلة النفط هذه".

وقالت الولايات المتحدة، إنها قامت في مايو بزيادة مناوبات السفن والطائرات التي تقوم بدوريات في مضيق هرمز - وهو ممر مائي يفصل بين إيران وسلطنة عُمان- مع شركائها بعد الزيادة المضطردة في عمليات مصادرة السفن التجارية من قبل إيران.

وبحسب البيان الأمريكي، فـ "منذ عام 2021، قامت إيران بمضايقة أو مهاجمة أو الاستيلاء على ما يقرب من 20 سفينة تجارية ترفع علم دولي".

والخميس، نقلت قناة العربية عن البحرية الأمريكية قولها إن الحرس الثوري الإيراني استولى على سفينة تجارية - قد تكون متورطة بأنشطة تهريب - بالمياه الدولية في الخليج، مضيفة ان قواته راقبت الوضع ولم تتدخل.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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