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طاقة
ديسمبر ١٨، ٢٠٢٣
المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: استثمارات بنحو 5 مليار دولار في مشاريع الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026