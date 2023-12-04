مواقع التواصل الاجتماعي
الصفحة الرئيسية>الأعمال>طاقة>رئيس مجلس إدارة هيئة الر...

فيديو

Video
Video
طاقة
ديسمبر ٤، ٢٠٢٣
رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية المصرية: أول تداول في سوق شهادات الكربون الإفريقي سيكون على مشروع مصري