اتفقت الشركتان على العمل معاً لتطوير مفهوم حديث لتقديم خدمات مبتكرة في مجال مبيعات التجزئة وتزويد الوقود للوسائل البحرية في أبوظبي

تهدف الاتفاقية الجديدة لتعزيز المنشآت البحرية الرائدة عالمياً، بالإضافة لتوسيع نطاق الخدمات البحرية لأدنوك للتوزيع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS) بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وأدنوك للتوزيع، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت (الرمز :ADNOCDIST) اتفاقية للتعاون والعمل على استكشاف الابتكارات الرائدة التي تركز على تجربة المتعاملين بهدف تعزيز المواقع الساحلية والبحرية في إمارة أبوظبي.

وستعمل أبوظبي البحرية وأدنوك للتوزيع بموجب الاتفاقية الجديدة على تبادل الخبرات وبدء العمل من خلال الاستعانة بفريق عمل مشترك على ثلاثة محاور رئيسية ضمن المجالات المقترحة، بما في ذلك إنشاء محطة خدمة أدنوك ضمن مشروع "مرسى ربدان "، ومحطات للتزويد بالوقود في المراسي المستقبلية في إمارة أبوظبي، إلى جانب خدمات خاصة مثل سفينة مخصصة للتزويد بالوقود، ومتجر تجزئة عائم.

حيث ستضمن هذه الخدمات الإضافية المُزمع تقديمها مستقبلاً إمكانية التزوّد بالوقود بمنتهى السهولة واليُسر وتقديم أفضل تجربة للمتعاملين.

وقال سعادة الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل:" تأتي هذه الاتفاقية انسجاماً مع التزام دائرة البلديات والنقل ممثلةً بأبوظبي البحرية بالعمل على تطوير والارتقاء بالمواقع البحرية والساحلية لإمارة أبوظبي".

وأضاف الكعبي: " بصفتنا ممثلين عن دائرة البلديات والنقل، فإننا حريصون على تعزيز الابتكار وتحقيق التطوّر المستمر في القطاع البحري. وبالإضافة إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستسهم في تطوير المرافق البحرية والخدمات المقدمة للمقيمين وزوار الإمارة وفقاً لأرقى المعايير العالمية، فإنها ستسهم أيضاً في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة بحرية رائدة على المستوى العالمي، وبناء مستقبل مستدام ومزدهر للقطاع البحري في إمارة أبوظبي".

وقال الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة، القطاع البحري - مجموعة موانئ أبوظبي: "نحن ندرك في أبوظبي البحرية أهمية توفير مستوى مميز من الخدمة للبحّارة، وسيسهم التعاون مع أدنوك للتوزيع بصفتها رائده في مجال خدمات البيع بالتجزئة للقطاع البحري على دعم التزامنا تجاه متعاملينا الحاليين، بالإضافة لاجتذاب متعاملين جدد من خلال تعزيز مستوى الخدمات المقدمة لهم في عرض البحر. حيث تتوافق هذه الجهود مع رؤيتنا الهادفة لوضع إمارة أبوظبي ضمن مصاف أهم الوجهات البحرية العالمية".

وفي هذا السياق، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "تتوافق مثل هذه الاتفاقيات الهادفة مع رؤيتنا الاستراتيجية، وتتيح فرصاً عظيمة للابتكار والإبداع فيما يصب في صالح مجتمع أبوظبي والبيئة. وتسعى أدنوك للتوزيع وأبوظبي البحرية إلى إقامة مشاريع التطوير الهادفة والطموحة التي تعد بتوفير منشآت وخدمات رائعة لجميع سكان أبوظبي وزوارها. ونتوقع أن تضيف المشاريع اللاحقة لتطوير مفاهيم ومنشآت بحرية جديدة قيمة كبيرة لأبوظبي، مما يسهم في تحسين حياة كل المشاركين في الأنشطة البحرية على طول شواطئ أبوظبي الجميلة."

وتمثل اتفاقية التفاهم الأخيرة علامة فارقة جديدة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القطاع البحري في أبوظبي. والجدير بالذكر أن أدنوك للتوزيع هي المشغل الوحيد لجميع محطات الخدمة البحرية في أبوظبي.

#بياناتحكومية

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المكتب الإعلامي لمجموعة موانئ أبوظبي: media@adports.ae

نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم. تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

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نبذة عن أبوظبي البحرية

تأسست "أبوظبي البحرية" في عام 2020 لتكون الجهة المسؤولة عن الممرات المائية والمنظومة البحرية في إمارة أبوظبي.

وتعمل "أبوظبي البحرية" تحت مظلة مجموعة موانئ أبوظبي، وبإشراف دائرة البلديات والنقل، وتقوم بتنظيم القطاع البحري في الإمارة عبر توفير البنى التحتية البحرية عالمية المستوى، وضمان تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة والجودة في مياه الإمارة.

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