أطلق صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار "السجل العقاري" بهدف تنظيم وتطوير القطاع العقاري في السعودية.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) يوم الأحد، فإن الشركة الجديدة ستدشن سجل عقاري شامل للوحدات العقارية في المملكة يتضمن قاعدة بيانات رقمية لجميع الوحدات (الحكومية، والتجارية، والسكنية، والزراعية) ويربط بيانات الملكية بالمعلومات الجغرافية.

وستعمل الشركة مع الهيئة العامة للعقار وجهات حكومية أخرى لإنشاء السجل العقاري ولتقديم خدمات تسجيل العقارات.

وفي نهاية أغسطس الماضي، أصدرت الهيئة العامة للعقار اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي في 19 أبريل الماضي.

وتسعى السعودية لبناء سجل عقاري إلكتروني للأراضي والممتلكات كأولوية لقطاعها العقاري لجعله حيوي وجذاب ولمنح الثقة للمشاركين بالقطاع.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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