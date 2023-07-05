انضم المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى صفوف نادي الأهلي السعودي، لثلاثة مواسم حتى نهاية يونيو 2026، وفقا لما أعلنه النادي الأربعاء.

وأنهى فيرمينو تعاقده مع ليفربول بنهاية يونيو الماضي، لينتقل إلى الأهلي السعودي الذي يتخذ من مدينة جدة مقر له في صفقة انتقال حر، ويصبح آخر المنضمين لكتيبة النجوم في الدوري السعودي للمحترفين الذي يطلق عليه "دوري روشن".

ولعب الأهلي في الموسم الماضي ضمن دوري الدرجة الثانية، قبل أن يصعد مجددا للدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

ويعد الأهلي أحد أربعة أندية، حولها صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى شركات، في إطار خطة خصخصة الأندية السعودية أُعلنت الشهر الماضي. والأندية الأربعة هي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

وفي الوقت الذي لم يعلن فيه النادي عن قيمة راتب فيرمينو السنوي، قدرته وسائل إعلام بريطانية بما يوازي 20 مليون يورو سنويا، وهو ما يعادل ضعف راتب اللاعب مع ليفربول تقريبا.

وأصبح فيرمينو سابع النجوم العالميين الذين ينضمون للدوري السعودي للمحترفين هذا الصيف، بعد الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي المنضمين لفريق الاتحاد، والسنغالي ادوارد ميندي المنتقل للأهلي، ومواطنه كاليدو كوليبالي الذي انتقل للهلال برفقة البرتغالي روبن نيفيز، بالإضافة للكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي انضم لصفوف النصر.

وامتد وصول النجوم للمدربين، بعدما أعلن نادي الاتفاق عن تعيين الأسطورة الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب له. وكان جيرارد هو القائد التاريخي لنادي ليفربول، كما سبق له تدريب رينجرز الأسكتلندي وأستون فيلا الإنجليزي.

وفيرمينو (31 عام) بدأ مسيرته في البرازيل قبل أن ينتقل إلى هوفينهايم الألماني، ومنه إلى ليفربول في عام 2015. وحقق فيرمينو مع ليفربول كل الألقاب الممكنة حيث توج معه بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بالإضافة لألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي ودرع المجتمع الخيرية.

وأصبح فيرمينو آخر المنضمين للدوري السعودي للمحترفين، لتتواصل المسيرة التي بدأها الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل للنصر في يناير الماضي ليفتح باب الدوري السعودي للمحترفين في شكله الجديد.

ولا تزال توقعات إعلامية تشير إلى مزيد من صفقات الانتقال المحتملة للاعبين دوليين في الأيام المقبلة، وسط مفاوضات مستمرة من أندية الدوري السعودي للمحترفين مع لاعبين بالأندية الكبرى في أوروبا.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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